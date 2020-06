Auto vliegt over de kop: gewonde naar ziekenhuis

Publicatie: do 04 juni 2020 12.30 uur

ALDTSJERK - Een automobilist is donderdag met zijn voertuig over de kop gevlogen op de Klaas Douwesweg bij Aldtsjerk. De bestuurster raakte links een boom en vloog vervolgens met haar voertuig over de kop.

Zowel de politie als een ambulance werden om 11.22 uur opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het MCL in Leeuwarden gebracht. Ze was bij kennis na het ongeval. Een berger heeft het over de kop geslagen voertuig afgevoerd.

