Nij Smellinghe financieel gezond met 2.6 miljoen

Publicatie: do 04 juni 2020 11.20 uur

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft het boekjaar 2019 goed afgesloten met een positief resultaat van € 2,6 miljoen (2018 € 1,7 miljoen). Het positieve resultaat, 1,8% van de omzet, wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen en is nodig om de goede financiële positie te behouden en om te blijven investeren in het vastgoed conform de plannen uit het Lange Termijn Huisvesting Plan. Ook wordt er geïnvesteerd in (technologische) ontwikkelingen. Dit is nodig om de medisch specialistische zorg betaalbaar en op kwalitatief hoog niveau te houden.

Stijging omzet en toename van de kosten

Door de verbeterde productieafspraken en indexatie van tarieven is de netto omzet gestegen naar € 134 miljoen in 2019 (€ 126 miljoen in 2018). De toename van de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de personele kosten en de direct patiëntgebonden kosten. De personele kosten zijn gestegen vanwege formatie uitbreiding, autonome salarisstijging, stijging van sociale lasten, cao-afspraken en inhuur van personeel niet in loondienst. De patiëntgebonden kosten zijn voornamelijk gestegen door hogere inkoop geneesmiddelen, uitbestede onderzoeken aan derden en toename van kosten zodat patiënten hun behandeling thuis kunnen voortzetten (hulpmiddelen thuis).

Investeren in een duurzame toekomst

Nij Smellinghe (ver)bouwt op onderdelen het ziekenhuis waardoor het gebouw straks meer ruimte heeft voor flexibiliteit en creëert een fijne verblijfsomgeving voor patiënten en bezoekers en een fijne werkplek voor medewerkers. In 2019 is hiervoor het Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP) goedgekeurd. De investeringsomvang bedraagt € 55,5 miljoen verspreid over vijf jaar, waarbij het operatiecomplex, Poliklinieken en het Spoedplein de belangrijkste investeringen zijn.

Ondanks de coronacrisis zijn alle bouwprojecten door gegaan en ligt de bouw op schema. De bereidingsapotheek is in maart 2020 op hun nieuwe locatie gestart en het OK-complex wordt begin 2021 opgeleverd. De Kinderafdeling en de Kraamafdeling worden samengevoegd binnen het Vrouw Kind Centrum en deze zal na de zomer 2020 klaar zijn.

Financieel effect van coronapandemie nog onvoldoende duidelijk

Door de uitbraak van het coronavirus heeft ook Nij Smellinghe in maart de planbare zorg moeten afschalen en extra faciliteiten moeten inrichten voor coronapatiënten, zoals extra IC-capaciteit en specifiek ingerichte verpleegafdelingen. Vanaf eind april werd de planbare zorg zorgvuldig en beperkt weer opgeschaald. Wat hiervan de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen zijn, is op dit moment nog onvoldoende duidelijk.