SW FryslÃ¢n houdt oogje in zeil bij Caparis

SW Fryslân houdt oogje in zeil bij Caparis

Publicatie: do 04 juni 2020 10.39 uur

DRACHTEN - De gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân houdt zeker een vinger aan de pols als het om de problemen bij Caparis in Drachten gaat. Secretaris Geert Luinstra liet dat dinsdagavond in de gemeenteraad van Smallingerland weten. Hij reageerde op vragen van SP'er André van Leeuwen.

Luinstra: "Weliswaar is het een kwestie tussen de gemeenten en Caparis, maar die ontwikkelingen baren ons zeker zorgen. We zijn ook in gesprek met Caparis om de cliëntenraad zo goed mogelijk haar rol te laten vervullen." SP'er Van Leeuwen roerde de problemen rondom Caparis aan. Hij noemde onder andere de zorgen over het verkrijgen van voldoende werk en de perikelen tussen ondernemingsraad en directie.

Op zijn beurt liet secretaris Luinstra ook een positief geluid horen. Van de nieuwe bestuursstijl van Sociale Werkvoorziening Fryslân, waaronder Caparis in Drachten valt, plukt iedereen de vruchten, zei hij. "Met ingang van dit jaar wordt flink op de exploitatiekosten bespaard. Het is stukken goedkoper geworden dan voorheen."