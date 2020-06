Auto rolt van oprit de sloot in

Publicatie: do 04 juni 2020 10.19 uur

DRACHTEN - Aan de Kurt Schwitterstraat in Drachten troffen voorbijgangers donderdagochtend een auto in de sloot aan. Aanvankelijk werd er groot alarm geslagen maar al snel werd duidelijk dat er niemand in de auto zat. De auto was van de oprit van een woning afgerold.

Er raakte niemand gewond. Berger BCF heeft het voertuig uit de sloot getakeld en afgevoerd.

