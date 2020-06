Fietsers voortaan op de rijbaan in Opeinde

Publicatie: do 04 juni 2020 08.20 uur

OPEINDE - Binnenkort worden fietsers aangemoedigd om gebruik te maken van de hoofdrijbaan in de bebouwde kom van Opeinde. Er is nu nog een fietspad langs de weg maar deze gaat de gemeente Smallingerland opheffen. Dat heeft het college van B&W deze week besloten.

Bij een ledenbijeenkomst van plaatselijk belang Opeinde werd eind 2019 gevraagd om de onverplichte fietspaden langs de Kommisjewei op te heffen. De aanwezige leden vonden dat fietsers net als in andere 30 km zones via de hoofdrijbaan horen te fietsen. Na deze ledenbijeenkomst heeft dorpsbelang in januari 2020 bij de gemeente een formeel verzoek neergelegd.

Na de dorpsvernieuwing eind jaren '90 was het eigenlijk al de bedoeling dat fietsers gebruik konden maken van de weg. Dit was voor het dorp destijds nog een stap te ver en het fietspad bleef. Fietsers mochten kiezen om de hoofdrijbaan te gebruiken of het fietspad.

In de afgelopen jaren was er alsnog sprake van gevaarlijke situaties op het fietspad. Groepen fietsende scholieren zorgden er soms voor dat tegemoetkomende fietsers soms de berm in werden gedrukt.

De gemeente Smallingerland staat positief over het voorstel omdat het fietspad ook al een uitstraling van een trottoir heeft. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken nog bezwaar aantekenen.