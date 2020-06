Smallingerland wil vinger aan de pols van Carins

Publicatie: wo 03 juni 2020 16.52 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland wil een vinger aan de pols van Carins, de organisatie voor mensen met een hulpvraag. Jeugdzorg en hulp in het kader van WMO kosten flink wat extra geld. Zowel gemeente als Carins werken er momenteel hard aan om zaken op de rit te krijgen, aldus wethouder Sipke Hoekstra, maar de gemeenteraad koos toch voor een stok achter de deur.

Een motie van ChristenUnie, ELP en CDA koerste aan op een paar extra ogen bij het nog jonge bedrijf, waarmee Smallingerland een intensieve band heeft. Het doel is om een positieve steun in de rug te geven, vertelde mede-indiener Anita Merkus (CU). De drie partijen constateerden dat regelmatig 'zorgwekkende geluiden over de dienstverlening en communicatie van Carins' zijn te beluisteren. Ook hoorden ze dat inwoners zich zorgen maken over het krijgen van de juiste zorg en vooral of de informatie erover op tijd komt. Bovendien heeft de gemeentelijke Rekenkamercommissie gesteld dat 'de huidige werkwijze weinig garantie geeft op een betere sturing en bewaking van de zorgkosten'.

"Als gemeenteraadsleden worden we te vaak achteraf geïnformeerd. De komst van Carins is slecht voorbereid en dat kost geld", aldus Johanna Mast van Smallingerlands Belang. Ze kreeg bijval van Corrie Ponne (CDA): "We willen graag dat veel zaken worden veranderd. Carins wil dat zelf ook. We zijn kritisch op een bedrijf in de opstartfase, maar willen tegelijkertijd meehelpen om het te verbeteren."

De meerderheid van de raad was voorstander van de motie van CU, ELP en CDA. VVD'er Marco Molhoek wil Carins zelf de ruimte bieden om te verbeteren. De stappen in de motie resulteren volgens hem in extra kosten en zouden bovendien vertragend werken, omdat Carins al druk bezig is.