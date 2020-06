Slachthuis in Drachten failliet; 9 mensen thuis

LEEUWARDEN - Het slachthuis Abattoir Drachten is failliet verklaard. Dat meldt Omrop Fryslân. Vorig jaar kwam de slachterij in opspraak, nadat de eigenaar een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had mishandeld.

De eigenaar, een man uit De Westereen, kreeg van de rechtbank een werkstraf van 100 uur, waarvan 50 voorwaardelijk. Het bedrijf lag al een poosje stil. Er stonden negen mensen op de loonlijst. Het bedrijf had ruim een half miljoen euro aan schulden.