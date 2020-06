Geen journalist maar heldere presentatie raadswerk

Publicatie: wo 03 juni 2020 15.20 uur

DRACHTEN - Inwoners van Smallingerland kunnen in de toekomst het werk van de door hen gekozen raadsleden op de voet volgen. Alle voorstellen van burgemeester en wethouders, moties en amendementen, alsmede de bijbehorende ambtelijke stukken worden straks op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Het plan van de FNP om een journalist heldere artikelen te laten schrijven is daarmee van de baan. De gemeenteraad ziet geen rol weggelegd voor een onafhankelijk verslaggever in dienst van de gemeente.

Nu al staat de complete agenda met alle stukken op https://smallingerland.raadsinformatie.nl, maar dat onderdeel is op de gemeentelijke website moeilijk te vinden. Geïnteresseerden kunnen daar de raads- en commissievergaderingen live volgen en zelfs na afloop terugkijken. "Je kunt je afvragen hoeveel mensen in die informatie geïnteresseerd zijn" reageerde SP-raadslid Michiel Schrier. Hij opperde dat een link op de voorpagina van de gemeentelijke website naar de betreffende informatiepagina genoeg is.

De meerderheid van de raad vond het een prima idee om de ambtelijk geschreven raadsvoorstellen, die voor de gemiddelde burger nauwelijks te lezen zijn, te voorzien van een heldere samenvatting. Peter Lesterhuis (GroenLinks) opperde dat de raadsinformatie ook voor het onderwijs geschikt gemaakt zou moeten worden. ELP’er Ynze de Vries was best bereid om een jaar lang op die manier te werken. "We bekijken dan na afloop of het initiatief toegevoegde waarde heeft."