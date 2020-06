Tijdelijke parkeerpas bezoekers centrumbewoners

Publicatie: wo 03 juni 2020 15.07 uur

DRACHTEN - Mantelzorgers en zorgmedewerkers kunnen voortaan met een speciale pas in het centrum van Drachten parkeren. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor mensen die bij centrumbewoners op bezoek komen. De gemeente werkt aan de realisatie van een app op de mobiel, maar die wordt op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar verwacht. In afwachting daarvan kunnen belangstellenden een bezoekerspas aanschaffen.

De kosten voor de tijdelijk geldige bezoekerspas bedragen 39 euro. Het bedrag dekt de gemaakte kosten ervan. Met de pas kunnen bezoekers van de centrumbewoners in het centrumgebied terecht waar voor parkeren betaald moet worden en een vergunning nodig is. De leges- en belastingverordening Smallingerland 2020 moet speciaal daarvoor worden aangepast. De tarieven voor een tijdelijke parkeerpas zijn daar nog niet in opgenomen.