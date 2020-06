Grote stroomstoring treft de regio

Publicatie: wo 03 juni 2020 13.32 uur

KOOTSTERTILLE - Urenlang zaten honderden huishoudens en bedrijven in de Fryske Wâlden woensdag zonder stroom. De stroomstoring ontstond rond het middaguur en Liander liet toen weten dat het zo'n 500 huishoudens betrof. In werkelijkheid moeten dit er veel meer zijn geweest. Zo moest de Spar in Drogeham de deuren sluiten, eveneens alle winkels in het centrum van Kootstertille. Ook kon de brug van Skûlenboarch niet geopend worden. De scheepvaart moest deze keer wachten.

De storing was in elk geval in de volgende dorpen: Harkema, Kootstertille, Twijzel, Drogeham, Jistrum en Kollumerzwaag (postcodes 9258, 9281, 9286, 92 88 en 9289). Even voor 15.00 uur was de stroomstoring verholpen.