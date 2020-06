Stil protest bij Elfstedenbruggetje in Gytsjerk

Publicatie: wo 03 juni 2020 12.04 uur

GYTSJERK - Met Harlingen, Haarlem, Huizen, Den Haag ,Leeuwarden, Utrecht, Amsterdam en meer steden en gemeenten gaat ook Tytsjerksteradiel meedoen met de stilte protesten van Keer het Tij!, SOSMoria, #WeesWelkom en vergelijkbare initiatieven.

Op 4 juni van 20.00 tot 20.45 uur is er een stil protest bij het Elfstedenbruggetje op de Canterlandseweg in Gytsjerk. En tegelijkertijd op vele plaatsen in Nederland. Het is een stil protest om aandacht te vragen voor alleenreizende vluchtelingenkinderen in de Griekse kampen. Tot nog toe weigert Nederland om gehoor te geven aan het verzoek van de Griekse regering om tenminste een deel van de alleenreizende kinderen uit deze kampen op te nemen.

In stilte protesteren bij het bruggetje maximaal 30 mensen op anderhalve meter afstand om te laten weten dat zij vinden dat Nederland niet weg kan blijven kijken. En om te laten weten dat er plaats is in hun gemeente voor alleenreizende kinderen uit de kampen.

Tytsjerksteradiel is 1 van de nu meer dan 100 gemeenten in Nederland die zich aangesloten heeft bij The Coalition of the Willing, gemeenten die laten weten dat zij bereid zijn om gezamenlijk 500 vluchtelingenkinderen op te vangen. Gezien de coronamaatregelen is aanmelden bij de organisatie verplicht.