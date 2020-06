Driezumer rijdt over hand van Dokkumse voor kroeg

Publicatie: wo 03 juni 2020 01.14 uur

TWIJZELERHEIDE - Dinsdagavond heeft aan de Bjirkewei voor de plaatselijke kroeg in Twijzelerheide een zeer opmerkelijk incident plaatsgevonden. Een vrouw uit Dokkum werd hierbij over haar hand gereden door haar eigen vriend, afkomstig uit Driezum. Zij raakte gewond en is overgebracht naar het MCL.

De man was samen met zijn vriendin in een café in het dorp geweest. Op een gegeven moment kregen de man en vrouw door nog onbekende reden ruzie. De man, die op dat moment een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had volgens de blaastest van de politie, wilde wegrijden met zijn auto.

Toen de vrouw probeerde de man tegen te houden, struikelde zij en werd haar hand overreden door de auto. De vrouw is door het ambulancepersoneel ter plaatse gecontroleerd en overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Door de politie is de man aangehouden voor rijden onder invloed van verdovende middelen. Uit eerder genoemde blaastest, kwam namelijk een A. Hij is overgebracht naar het bureau, waar de zaak verder zal worden uitgezocht en een bloedproef van hem wordt afgenomen, om te onderzoeken of hij onder invloed zou zijn van andere verdovende middelen.

