Publicist Vaatstra-boek moet 2 maanden zitten

Publicatie: di 02 juni 2020 20.48 uur

LEEUWARDEN - Publicist Wim Dankbaar, mede-auteur van het ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’, moet definitief twee maanden naar de gevangenis. Dat bepaalde de Hoge Raad, nadat Dankbaar eerder al door het gerechtshof en, op 5 juli 2016, door de rechtbank in Leeuwarden tot dezelfde straf werd veroordeeld.

Complot van Justitie

In het boek, dat Dankbaar schreef met uitgever Hans Mauritz, beweerde de publicist dat Marianne Vaatstra niet was vermoord tot veeboer Jasper S., maar door een asielzoeker. Op 19 april 2013 werd de boer uit Oudwoude veroordeeld tot 18 jaar cel voor de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra. Volgens Dankbaar was de veroordeling van S. één groot complot van Justitie om de echte moordenaars uit de wind te houden.

Smadelijke publicaties

In zijn boek bracht Dankbaar een Duitser in verband met de moord. De man vatte de passages waarin hij werd genoemd op als smaad, hij deed aangifte. In 2014 werd Dankbaar al eens veroordeeld tot vier weken voorwaardelijke celstraf voor smadelijke publicaties in de zaak Vaatstra. De rechtbank bepaalde destijds dat Dankbaar die vier weken ook moest uitzitten. Mauritz werd door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.