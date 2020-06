Voorarrest van noordelijke wapenbende verlengd

Publicatie: di 02 juni 2020 17.15 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft dinsdag de voorlopige hechtenis verlengd van zeven leden van de wapenbende uit Oosterwolde. Tien verdachten werden eind februari opgepakt. Twee verdachten, waaronder de enige vrouw, een 38-jarige Groningse, werden in april vrijgelaten. Van de zeven verdachten die dinsdag voor de rechter moesten verschijnen, werd het voorarrest met drie maanden verlengd.

Verhoren stilgelegen

Vanwege de corona pandemie hebben de verhoren een poosje stilgelegen. Het OM zei dat het onderzoek momenteel nog ‘in volle gang’ is. Er moeten nog verdachten en getuigen gehoord worden, het forensisch onderzoek is nog niet afgerond en de reclassering moet in verschillende zaken rapporten opmaken. Het OM verwacht dat de zaak pas begin volgend jaar, januari of februari, inhoudelijk behandeld zal worden.

Tsjûkemarmoord

Hendrik van der H. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschouwd als de leider van de bende. Van der H. wordt verdacht van wapenhandel, poging tot doodslag en mensenhandel. De Oosterwoldenaar is in het verleden onder andere veroordeeld voor ontvoering en betrokkenheid bij de zogeheten Tsjûkemarmoord. In die zaak had hij geholpen met het wegmaken van het verbrande lijk van de 35-jarige Omar Kourrich uit Amsterdam. Van der H. kreeg anderhalf jaar cel.

Kringloophal in Oosterwolde

De Oosterwoldenaar werd eind februari aangehouden, samen met een 36-jarige inwoner van Hoogeveen. De Drent was werkzaam in de door van Van der H. gehuurde Kringloophal in Oosterwolde, waarvan de politie vermoedt dat het het hoofdkwartier van de bende was. De politie heeft, samen met een speciale eenheid van Defensie, op 17 plaatsen in Noord-Nederland doorzoekingen gedaan. In Friesland werden woningen en loodsen in Leeuwarden, Oosterwolde en Drachten doorzocht. Er werden wapens, explosieven en munitie aangetroffen.

Marumer beschoten bij Van der Valk Hotel

Bij de aanhouding van een 43-jarige inwoner van Marum zijn schoten afgevuurd. De man werd op 27 februari op het parkeerterrein van het Van der Valk Hotel in Drachten door de politie in zijn been geschoten, hij was daar naar alle waarschijnlijkheid om wapens over te dragen. De andere verdachten komen uit Leeuwarden (twee mannen van 31 en 34 jaar), Beilen, Roosendaal en Groningen.

Twee verdachten uit Servië en Slovenië hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De groep uit Oosterwolde leverde wapens, munitie en explosieven aan een Antwerps drugssyndicaat. In een van de getapte telefoongesprekken werd aan de Belgen uitgelegd hoe ze semtex moesten gebruiken en hoe mobiele telefoons als ontstekingsmechanisme konden dienen.