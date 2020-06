Huis van de maand: Johan ter Schoeleweg 14

Publicatie: di 02 juni 2020 16.02 uur

SURHUISTERVEEN - Deze zeer verzorgde woning met uitbouw aan de achterzijde, overdekt terras en ruime garage is gelegen in een rustige woonomgeving op een perceel van 296 m2 en op loopafstand van alle voorzieningen die Surhuisterveen u te bieden heeft.

Het woonhuis is gebouwd in 1961 en is in de afgelopen jaren gemoderniseerd en uitgebouwd. Het dak is voorzien van nieuwe pannen en dakgoten. Het is opnieuw gevoegd. Het buitenschilderwerk verkeert in goede staat. De zolder is geïsoleerd. Het is voorzien van dubbele beglazing. De keukenopstelling is vernieuwd en de badkamer is verbeterd. Het beschikt ook nog eens over 18 zonnepanelen waardoor de woning energiezuinig is. Het geheel wordt verwarmd door een HR combiketel van Remeha uit 2006.

De indeling van deze woning is als volgt:

Entree, hal met inbouwkast, trapkast, meterkast, lichte L-vormige woonkamer met openslaande deuren naar de tuin en naar het overdekte terras, keuken met een nieuwe keukenopstelling voorzien van inbouwapparatuur, achterhal met de badkamer voorzien van ligbad, douche en wastafelmeubel, het toilet met hangcloset en de achterentree.

Eerste verdieping: overloop met een grote inloopkast en aansluitend drie slaapkamers waarvan een met toegang tot het platte dak.

Tweede verdieping: middels losse trap te bereiken zolderberging.

De ruime garage van ca. 27 m2 is in spouw gemetseld.

Achter het woonhuis staat de stenen berging, die een overkapping heeft met de uitbouw van de woning. De zuidwest gerichte achtertuin is omsloten en biedt u daardoor veel privacy. Zowel de achtertuin als de voortuin zijn onderhoudsvrij ingericht.

De ruime oprit biedt voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Kortom: een zeer compleet goed verzorgd huis gelegen op een mooie rustige locatie op loopafstand van zeer goede voorzieningen.

Is uw interesse voor deze woning gewekt? Klik hier voor meer informatie en maak snel een afspraak voor een bezichtiging. De Flexibele Makelaar ziet u graag aan de Johan ter Schoeleweg 14 te Surhuisterveen