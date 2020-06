Gaslekkage aan Ratelwacht in Drachten

Publicatie: di 02 juni 2020 15.36 uur

DRACHTEN - Aan de Ratelwacht in Drachten ontstond dinsdag een gaslekkage bij een woning. Mogelijk is deze ontstaan bij aanleg van glasvezel.

De brandweer is om 13.38 uur ter plaatse gekomen en de omgeving werd tijdelijk afgezet in verband met het mogelijke gevaar. Het gas was goed te ruiken in de omgeving. Liander is ter plaatse gekomen om het gaslek te dichten.

