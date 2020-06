Snorfietser zwaargewond bij ongeval in Ureterp

Publicatie: di 02 juni 2020 00.02 uur

URETERP - Een snorfietser is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Boerestreek in Ureterp. Omstreeks 23.15 uur kwam hij door onbekende oorzaak in botsing met een hek en belandde zelf in het gras langs het fietspad. Een buurtbewoner hoorde de knal, ging op onderzoek uit en vond het slachtoffer.

Zowel de politie, twee ambulances als de traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De arts van het Mobiel Medisch Team ging mee in de ambulance. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS