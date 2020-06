Motorrijder zwaargewond bij ongeval in Ureterp

Publicatie: ma 01 juni 2020 22.21 uur

URETERP - Een motorrijder is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op De Feart in Ureterp. De motorrijder hier van de weg. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden om 21.49 uur opgeroepen.

Naast de politie kwamen twee ambulances ter plaatse. De motorrijder is per ambulance met spoed weggebracht. Bij Marum vond een 'rendez-vous' plaats met de gealarmeerde traumahelikopter met daarin een arts. De man is daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

