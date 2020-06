Pleinterras in Eastermar Ã©Ã©n groot succes

Pleinterras in Eastermar één groot succes

Publicatie: ma 01 juni 2020 19.35 uur

EASTERMAR - De komende drie maanden zijn auto's taboe op het plein in Eastermar. Het gehele plein is omgetoverd tot één terras waar de omringende horeca de gasten bedient.

Vanaf 12 uur mochten de terrassen weer geopend worden en in de loop van de middag was het terras op It Breed gelijk gevuld. Het succes was zo groot dat de bediening het nauwelijks aankon.

De tafels zijn houten kabelhaspels met een doorsnede van 1,4 meter. Van elke stoelpoot staat er één vast in een plank waardoor bezoekers automatisch afstand houden en niet per ongeluk dichterbij bij elkaar kunnen gaan zitten.