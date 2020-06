Terrassen ook in Kollum weer open

Publicatie: ma 01 juni 2020 14.29 uur

KOLLUM - Eindelijk na 11 weken gesloten te zijn mochten de terrassen vandaag vanaf 12.00 uur weer open. Bij de Paradisobar aan de Voorstraat in Kollum stonden de eerste bezoekers rond half 12 te wachten om zo een mooi plekje te bemachtigen.

Eigenaar Johnny de Vries had voor zowel in het café als buiten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om er zo toch een gezellige boel van te kunnen maken. Binnen is er plek voor ongeveer 25 gasten en buiten ongeveer 50 gasten. Het liep af en aan met bezoekers.

