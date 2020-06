Inbraak bij Snackbar 't Hoekje in Surhuisterveen

01 juni 2020

SURHUISTERVEEN - Er is zondagnacht ingebroken bij Snackbar 't Hoekje aan de Kolk in Surhuisterveen. De inbraak vond rond middernacht plaats en de inbreker was ongeveer 18-20 jaar oud. Hij droeg een grijs joggingpak met hoodie.

Het is voor de snackbar extra zuur omdat deze inbraak de tweede is in korte tijd. Er is na de ontdekking van de inbraak nog een Burgernet-actie op touw gezet. Deelnemers werden gevraagd om uit te kijken naar de inbreker maar de actie was zonder succes.