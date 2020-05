Heidebrand laat diverse brandweerploegen uitrukken

Publicatie: zo 31 mei 2020 20.28 uur

BAKKEVEEN - Er is zondagavond een heidebrand uitgebroken nabij de Beakendyk tussen Siegerswoude en Bakkeveen. De brandweer liet gelijk opschalen waardoor er meerdere eenheden uitrukken. Dit werd gedaan uit voorzorg in verband met de droogte.

De eerste brandweerploeg rukte uit om 20.12 uur. Al snel werd duidelijk dat de heidebrand - relatief gezien - meeviel. Binnen een halfuur kon er afgeschaald worden zodat niet alle ploegen ter plaatse hoefden te komen. "De brand is onder controle." zo liet de brandweer even na 20.30 uur weten.

Dit jaar is het droger dan ooit. Er is een enorm tekort aan neerslag waardoor de grond droog is. Er kunnen op deze manier snel branden in de natuur ontstaan. Er is in Nederland verder sprake van een 'dreigend watertekort', melden Rijkswaterstaat, de waterschappen en het KNMI in de woensdag verschenen 'droogtemonitor'.

FOTONIEUWS