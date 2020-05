Buurt remt verkeer met bloembakken: 'dat mag niet'

Publicatie: zo 31 mei 2020 12.19 uur

DRACHTEN - Om snelle automobilisten te weren in de straat, hadden buurtbewoners van de Wildzang in Drachten deze week een creatieve oplossing bedacht. Er werden bloembakken in de straat geplaatst om auto's te dwingen langzaam te gaan rijden.

De bloembakken stonden er nog maar net en er kwam al een klacht bij de gemeente Smallingerland binnen. De buurtbewoner die de bakken had geplaatst, werd verzocht om ze weer weg te halen. Anders zou de man een boete riskeren.

De snelle auto's in de straat worden door buurtbewoners al langere tijd als gevaarlijk ervaren voor de spelende kinderen. Er werd eerder al een handtekening-actie op touw gezet om de gemeente te laten zien dat het menens was. Volgens Anneke Baron kwam er tot heden geen oplossing omdat de gemeente niet wist hoe ze de boel moesten oplossen.

Buurtbewoners besloten daarop het heft in eigen handen te nemen en een aantal bloembakken te plaatsen. Een simpel, doch effectieve oplossing die niet door iedereen werd gewaardeerd. Er zou iemand de gemeente hebben gebeld met een klacht over de nieuwe situatie. Smallingerland werd daardoor gedwongen om handhavend op te treden.

"Het moet eerst fout gaan voordat de ogen opengaan" zo liet Anneke Baron via Facebook weten aan de gemeente. De bloembakken zullen na de Pinksterdagen worden verwijderd. Of de gemeente Smallingerland naast de handhaving ook iets aan de verkeerssituatie gaat doen, is vooralsnog onbekend.