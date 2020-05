Gewonde bij botsing op Rijksstraatweg

Publicatie: za 30 mei 2020 17.04 uur

JISTRUM - Een bejaarde vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Rijksstraatweg bij Jistrum. Ze bestuurde een auto die in botsing kwam met een andere auto.

Het verkeer richting Twijzel werd tijdens de afhandeling omgeleid via de parallelweg. De kruising bij Garage Vries is verder afgezet door de politie. De vrouw die de andere auto bestuurde, is later uit voorzorg ook per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Naast de politie en ambulances kwamen ook de traumahelikopter van het UMCG en de brandweer van Drogeham ter plaatse.

Meer info volgt later