Leeuwarder rijdt met 178 km/u over Centrale As

Publicatie: za 30 mei 2020 11.24 uur

NOARDBURGUM - Een 34-jarige automobilist uit Leeuwarden moest vrijdagochtend zijn rijbewijs inleveren bij de politie. De man reed met 178 km/u over de Centrale As bij Noardburgum. De politie hield de man staande na de overtreding.

In 2015 was het rijbewijs van de man ook al eens ingevorderd vanwege een snelheidsovertreding. Ook waren er bij de politie klachten binnengekomen over het rijgedrag van de Leeuwarder.