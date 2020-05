Twee gewonden bij woningbrand

Publicatie: za 30 mei 2020 09.07 uur

DRACHTEN - In een woning aan de Fabriciuslaan in Drachten heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd een felle brand gewoed. Een echtpaar raakte bij de brand gewond.

De brandweer werd omstreeks tien over drie opgeroepen. De brand was snel onder controle. Een ambulance is ter plaatse gekomen om het echtpaar, een man en een vrouw, te onderzoeken die op het moment van uitbreken van de brand in het huis waren. Beiden hadden rook ingeademd en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De straat werd tijdens de brand door de politie afgesloten. De buurman werd wakker van de brand en die heeft 112 gebeld.

