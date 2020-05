Auto's in botsing op Stasjonswei in Holwerd

Publicatie: vr 29 mei 2020 19.21 uur

HOLWERD - Twee auto's zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Statsjonswei in Holwerd. Het ongeval gebeurde toen de voorste automobilist wilde afslaan naar de Professor Holwardastrjitte. De achterste automobilist zag dit te laat en een aanrijding was het gevolg.

In de voorste auto zat een vrouw en in de achterste (grijze) auto zat een man en drie kinderen. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het ongeval vond plaats omstreeks 18.45 uur. Alle betrokkenen kwamen uiteindelijk met de schrik vrij.

Omdat één van de auto's op gas reed, kwam uit voorzorg ook de brandweer ter plaatse.

