Gewonden bij eenzijdig ongeval in Ureterp

Publicatie: vr 29 mei 2020 18.46 uur

URETERP - Bij een ongeval op de Mounleane in Ureterp is vrijdag omstreeks 18.00 uur één persoon gewond geraakt. Het betrof een eenzijdig ongeval en er zaten twee jongens in het voertuig.

De auto eindigde in de berm. Zowel de politie als twee ambulances kwamen ter plaatse. Alle twee inzittenden zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS