Man gewond bij brand in Hantum

Publicatie: vr 29 mei 2020 16.20 uur

HANTUM - Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een brand in een woning aan de Tsjerkestrjitte in Hantum. De brandweer werd om 15.24 uur gealarmeerd voor de brand.

Het betrof een brand in een vrijstaande woning en de brand was snel onder controle. Het slachtoffer was nog aanwezig tijdens de brand. Buurtbewoners hebben nog geprobeerd om de man uit de woning te halen, maar ze konden vanwege de hevige rookontwikkeling niet in de woning komen.

De man is door de brandweer uit de woning gehaald en is met brandwonden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

