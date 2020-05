Man gepakt voor vervaardigen van harddrugs

Publicatie: vr 29 mei 2020 15.50 uur

BUITENPOST - Een inwoner van de gemeente Achtkarspelen is op 22 mei 2020 door de politie opgepakt voor het handelen en vervaardigen van harddrugs. De politie kwam in actie naar aanleiding van meldingen over de handel in verdovende middelen.

In de woning van de verdachte werd een ruime hoeveelheid GHB, speed en wiet aangetroffen. Daarnaast werden er meerdere spullen aangetroffen die gebruikt werden bij de productie van de GHB. Er zal een ontnemingsrapportage worden opgemaakt vanwege het geld wat is verdiend met de handel in verdovende middelen. De gemeente Achtkarspelen is bovendien van plan de woning te sluiten.

In welk dorp deze verdachte woonde, is onbekend.