GGD FryslÃ¢n: rustigste coronaweek tot nu toe

GGD Fryslân: rustigste coronaweek tot nu toe

Publicatie: vr 29 mei 2020 15.38 uur

LEEUWARDEN - Friesland heeft in deze coronaperiode cijfermatig de rustigste week beleefd sinds het virus begin maart opdook in deze provincie. Het aantal mensen bij wie corona is vastgesteld bleef met vier nieuwe positieve tests in een week tijd voor het eerst onder de tien. Op 24, 25 en 26 mei is er helemaal niemand positief getest. Het is voor het eerst dat dit meerdere dagen achter elkaar het geval was.

De afgelopen week is bij de GGD gemeld dat twee personen zijn overleden bij wie corona was aangetroffen. Dat is één meer dan vorige week. Aan de GGD is doorgegeven dat één persoon in het ziekenhuis is opgenomen (vorige week nul). In de verpleeg- en verzorgingshuizen is er voor de tweede week op rij niemand bijgekomen die positief getest is.

Het versoepelen van maatregelen heeft nog niet tot zichtbare effecten in het aantal positieve meldingen geleid. Ook het verruimde testbeleid heeft geen grote toename van het aantal positieve gevallen tot gevolg. In de groepen dienstverlening, mantelzorger, onderwijs en opvang, openbaar vervoer, huishoudelijke hulp, sport/verenigingsleven, uiterlijke verzorging en veiligheidsketen zijn deze week 61 mensen door de GGD getest. Hiervan was één positief. In totaal voerde de GGD deze week 228 tests uit.

In tien gemeenten is sinds 11 mei geen enkele nieuwe positieve melding gedaan. Het gaat om Achtkarspelen, Dantumadiel, Harlingen, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf en de Waddeneilanden. In de overige gemeenten is de laatste weken nog wel minstens één melding geweest. De Fryske Marren, Heerenveen, en Waadhoeke hebben elk vier tot zeven gevallen in de laatste drie weken. Noardeast-Fryslân, Opsterland en Súdwest Fryslân hadden sinds 11 mei elk één, Leeuwarden en Smallingerland twee.

In de meeste gemeenten lijkt verspreiding van de epidemie, voor zover we dat met positieve testuitslagen inzichtelijk hebben, daarmee tot stilstand te zijn gekomen. Wanneer vanaf 1 juni iedereen met klachten zich kan laten testen, blijkt of dit ook echt zo is.