Amelandse horeca krijgt tijdelijk meer ruimte

Publicatie: vr 29 mei 2020 15.35 uur

NES (AMELAND) - De horeca op Ameland krijgt tijdelijk wat meer ruimte. Daarmee kunnen bedrijven vanaf 1 juni 12:00 uur, als ze weer open gaan voor gasten, beter inspelen op de coronaregels. Deze week besloot burgemeester Leo Pieter Stoel de sluitingstijd voor de terrassen tijdelijk met een uur op te schuiven naar 2.00 uur. Ook besloot het college een tijdelijke uitbreiding van terrassen toe te staan, op voorwaarde dat de ondernemers het goed afstemmen met de omgeving.

Door de verruimingen kunnen de terrassen ondanks de beperking van de corona-regels wat meer gasten een plek bieden. Ook krijgt de horecasector op Ameland een kans om in de anderhalvemeter-economie een redelijke omzet te behalen. Zo kan de sector de schade van de sluiting in de afgelopen maanden enigszins beperken. Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ameland had hiervoor gepleit bij de gemeente. Ook de ruimere openingstijden waren een verzoek van de horecasector.

Het college staat positief tegenover het verzoek van de sector om terrassen tijdelijk te mogen vergroten op aangrenzende grond van de gemeente of van derden. Voorwaarde is dat de verruiming proportioneel is, dat de betreffende ondernemer de uitbreiding afstemt met de omgeving en dat het voetgangers- en fietsverkeer in de dorpscentra goed kan doorstromen. Gastvrijheid, gezondheid en veiligheid moeten steeds gewaarborgd zijn.

De gemeente stelt nadrukkelijk dat de verruimingen tijdelijk zijn en alleen zijn overwogen omdat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. In augustus worden de tijdelijke regels geëvalueerd. Het besluit om de verruiming mogelijk te maken kan worden ingetrokken als dat in het belang is van de openbare orde, veiligheid of gezondheid.