Online gokken wint aan populariteit door coronacrisis

Publicatie: vr 29 mei 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - De coronacrisis heeft voor veel branches nadelige gevolgen, maar er zijn ook branches die er wel bij varen. Eén van deze branches is de online gokmarkt. Dit komt voornamelijk doordat er veel openbare gelegenheden gesloten zijn. Mensen kunnen bijvoorbeeld nog niet naar het casino toe. Hierdoor gaan zij andere manieren van vermaak zoeken. Ten tijde van de coronacrisis richt men zich hiervoor vooral tot het internet. Zodoende is de kans groot dat zij bij een online casino terechtkomen. Bovendien krijgen nieuwe bezoekers doorgaans een registratiebonus, dit kan extra geld betreffen, maar ook een casino bonus voor gokkasten zijn. Het is dus niet vreemd dat online gokken de laatste tijd flink aan populariteit gewonnen heeft. Wij zochten voor jou uit waarom online casino’s aan populariteit winnen.

Interessante lokkertjes

Online casino’s spelen handig in op de coronacrisis. Zij zetten allerlei hulpmiddelen in om nieuwe klanten naar hun casino te trekken. Zo werken veel casino’s bijvoorbeeld met een registratiebonus. Daarnaast krijg je bij veel online casino’s een bonus wanneer je voor het eerst geld op jouw account stort. Er zijn echter ook casino’s die het anders aanpakken. Zo krijg je soms ook een bonus die specifiek geldig is voor gokkasten. Deze laatste bonus is natuurlijk ideaal voor mensen die dol zijn op slots. Dankzij deze bonus kunnen zij namelijk rustig uitvogelen welke online gokkast het meest geschikt is en het prettigst speelt zonder dat het hen (veel) geld kost. Op Casinonline.news staat een handig overzicht van alle actuele bonussen.

Mensen ontdekken de voordelen van online gokken

De bonussen die online casino’s inzetten zijn vooral bedoeld als lokkertje. Zodra mensen eenmaal aan boord zijn, ervaren zij de voordelen van online gokken. Je hoeft er de deur niet voor uit en bovendien kun je makkelijk en snel geld op jouw account storten. Gokken in een online casino is dus een stuk makkelijker dan in een fysiek casino. De kans is dan ook aanwezig dat mensen in de toekomst veelvuldig online blijven gokken, zelfs wanneer de fysieke casino’s weer geopend zijn. Online hoeven zij immers niet te wachten tot er een plekje vrij komt aan tafel, maar kunnen zij altijd spelen. En daarbij komt natuurlijk dat het spelaanbod van een online casino aanzienlijk groter is dan het aanbod in een fysiek casino.