Wasdroger vliegt in brand in Boelenslaan

Publicatie: vr 29 mei 2020 14.24 uur

BOELENSLAAN - In een woning aan de Zijlstrastrjitte in Boelenslaan vloog vrijdag een wasdroger in brand. De bewoners zijn gelijk begonnen met blussen en de brandweer van Surhuisterveen werd om 13.48 uur gealarmeerd.

De brandweerlieden hebben na aankomst in de woning een controle uitgevoerd met de warmtebeeldcamera.