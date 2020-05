Kunstgras Oentsjerk succesvol 'door raad gedrukt'

Publicatie: vr 29 mei 2020 08.50 uur

BURGUM - Sportclub SBSO/KF De Wâlden in Oentsjerk kan los met de aanleg van kunstgras. De aannemer stond al klaar, er moest deze week alleen nog 140.000 euro van de gemeente Tytsjerksteradiel geregeld worden. Dankzij een motie van raadslid Gert van der Meijden (CDA) was dat donderdagavond in een halfuurtje 'bekokstoofd'. De motie werd ingediend met de coalitiepartij FNP. En dankzij de stem van raadslid Erwin Duursma (D66) werd er een nipte meerderheid gehaald. Coalitiepartij ChristenUnie stemde tegen, evenals de rest van de oppositie.

Wat is er aan de hand?

In Oentsjerk willen de sportclubs een kunstgras. Aanvankelijk had het college van B&W het plan om dit te gaan bespreken tijdens een raadsvergadering. Er was voor voorstel gemaakt en de raadsleden hadden vier mogelijkheden om het nieuwe kunstgrasveld te realiseren. Het ging niet alleen om het geld maar ook om de constructie. Als de gemeente het kunstgras aanlegt dan moet er een officiële aanbesteding plaatsvinden en als de sportclub het doet, kan een aanbesteding omzeild worden.

CDA-raadslid Gert van der Meijden verraste tijdens 'de digitale raad' iedereen toen hij met een motie op de proppen kwam om - zonder enige discussie - een besluit te nemen. Hij vond dat - samen met de FNP - noodzakelijk zodat het kunstgras er dit jaar nog ligt. Er is namelijk al een offerte en die kan in de toekomst duurder worden. Ook zou KF De Wâlden één van de weinige korfbalverenigingen in Nederland zijn die nog op natuurgras speelt. Alex Nijboer (FNP) vond het prima om de club te helpen en dit besluit via deze motie naar voren te schuiven.

In de motie wordt voorgesteld om het kunstgrasveld in 2025 voor maximaal 140.000 euro te kopen van SBSO/KF de Wâlden. De sportclubs kunnen dit jaar al beginnen met de aanleg. Er is namelijk al een lening geregeld voor de komende 5 jaar. De lasten van 140.000 euro worden verwerkt in de begrotingen van 2026 tot en met 2035.

Raadslid Douwe Hooijenga (coalitiepartij ChristenUnie) liet als reactie op de motie direct weten dat zijn partij er inhoudelijk totaal anders in staat. "Wy fiele ús in bytsje oerrompele". Hooijenga had zich niet voorbereid en er was nog niet eens over het raadsvoorstel gesproken. Hij had ook SBSO als inspreker in deze vergadering willen zien zodat de noodzaak echt duidelijk zou worden. Hij had de kwestie graag inhoudelijk willen bespreken en stemde tegen.

Nynke Koopmans (PvdB) was verbaasd over de motie en het feit dat 'de aannemer in de startblokken staat'. Er is nog nooit over dit kunstgrasveld gesproken. "Dit proces is Democratie onwaardig" was haar constatering. Ze vond het belachelijk dat de raadsleden nu moeten tekenen bij het kruisje en dat de gemeente over 5 jaar maar moet zien hoe het betaald gaat worden. "Ik bin hjir ferbaasd oer en wy gean hjir seker net yn mei...."

"Dit riekt naar willekeur" waren de woorden van Brigitta Scheepsma (GroenLinks). "Als raad horen we eerst te kijken óf we het willen en in tweede instantie hóe we het willen." Ze vond de wijze waarop dit gaat, ongehoord. "Op deze manier hebben wij als raadsleden geen keus. Zo kunnen we niet omgaan met vragen uit de gemeenschap." Scheepsma benadrukte dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.

PvdA'er Menno Steenland liet weten dat zijn hart sneller klopt voor sport. Hij gunt deze vereniging het allerbeste maar "we staan er zo slecht zo". "We hebben een hele grote opgave en er moet veel bezuinigd worden....." Hij wees daarbij onder andere op het sociaal domein. "De wijze waarop dit voorgelegd wordt, stuit ons tegen de borst."

VVD'er Sjaak Hoekstra vond dat de sportclubs in de Trynwâlden zeker een goede sportfaciliteit verdienen. Het moet alleen wel betaald worden. Hij vond de motie van CDA en FNP laf. "Se sizze wy betelje pas as wy as ried allang út it sicht ferdwenen binne. Wes dan in kerdel en pak dizze rekken op en sko it net ôf"

Tijdens de korte bespreking van de motie gaf wethouder Gelbrig Hoekstra nog aan dat het college vindt dat het plan via de Kadernota besproken zou moeten worden. Doch ontraadde ze de motie niet. De raad gaat volgens haar over de budgetten.

Tot slot ontstemde het proces Erwin Duursma (D66) erg omdat er geen integrale afweging gemaakt kan worden. Hij besloot wel om voor de motie te stemmen. Hiermee kreeg het CDA en FNP de nipte meerderheid. De aannemer kan beginnen met de aanleg. In september moet het klaar zijn.