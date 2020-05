Hulpverlener met mes bedreigd: 2 dagen cel

Publicatie: do 28 mei 2020 19.00 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige inwoner van Jistrum is donderdag veroordeeld tot een celstraf van twee dagen, voor het bedreigen en mishandelen van een medewerker van hulpverleningsinstantie JIJ Centraal. De Jistrumer had de hulpverlener tegen een muur gedrukt en bedreigd met een mes.

Groot slagersmes

De Jistrumer had na een woordenwisseling de deur dichtgegooid. Toen de hulpverlener opnieuw aanbelde, vloog de deur open en pakte de verdachte de man bij de jas. De Jistrumer had een groot slagersmes in de hand en drukte de ander tegen een muur. ‘Ik steek iemand in de borst of in de keel’, zou de Jistrumer hebben geroepen. Het slachtoffer zou later verklaren dat hij geen kant op kon. De verdachte kwam ‘erg dreigend’ op hem over.

Wisselende stemmingen

De Jistrumer zei tegen rechter Klaas Bunk dat hij last heeft van wisselende stemmingen. Hij kan het ene moment aardig zijn en het andere moment agressief. ‘Het kan zomaar wisselen, van uur tot uur’, zei de man. Volgens hem weet iedereen uit zijn omgeving dat, inclusief het slachtoffer. ‘Ik heb mijn stemming niet onder controle, iedereen wordt ervoor gewaarschuwd’, aldus de verdachte.

‘Symbolisch afdoen’

Officier van justitie Sus Broekstra vond dat er bij het opleggen van een straf rekening mee gehouden moest worden dat de Jistrumer verminderd toerekeningsvatbaar was. Ook was de zaak al meer dan twee jaar oud: het speelde zich af in april 2018. De man had twee dagen vastgezeten, dat was ook de straf die de rechter moest opleggen, vond de officier. ‘Laten we het symbolisch afdoen’, zei de officier. Zij wees er nog op dat ze een gevangenisstraf had geëist als de zaak sneller bij de rechter was gekomen. Rechter Bunk nam de eis over.