Lawaai-overlast roeken na verplaatsing van nesten

Publicatie: do 28 mei 2020 18.35 uur

DRACHTEN - Bewoners rond het Van der Valk-hotel in Drachten vragen de gemeente om een oplossing voor geluidsoverlast van roeken. Het horecaconcern had eerder al een hoeveelheid nesten in de groenstrook pal naast hun woningen geplaatst. De vogels bivakkeerden eerst 150 meter verderop, maar op die plek zijn alle bomen gekapt. Het hotel liep daarom de nesten verplaatsen.

De roeken zitten nu in een groenstrook tussen het hotel en de woningen. ,,De vogels hebben nu volop nesten gebouwd en veroorzaken overdag een enorm lawaai’’, schrijft buurtbewoner Johan Kazemier in een brief aan de gemeente. Voorheen hadden de omwonenden geen last van de vogels en hun lawaai, aldus de briefschrijver.