Legale hennepkwekerij 'welkom' in Smallingerland

Publicatie: do 28 mei 2020 12.40 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland staat open voor de mogelijke komst van een legale hennepkwekerij aan de Tussendiepen 33 in Drachten. Een ondernemer heeft in februari een principeverzoek verzonden naar de gemeente.

Het is de bedoeling om inpandig wiet te telen in het kader van het experiment Gesloten Coffeeshopketen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid.

Het kabinet wil tijdelijk experimenteren met een gesloten hennepketen bestemd voor levering aan, en verkoop in, gedoogde coffeeshops. Daarbij wil het kabinet onderzoeken welke resultaten dit oplevert op het gebied van criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid.

Het college van B&W van Smallingerland had eerder besloten om als coffeeshopgemeente niet deel te nemen aan het experiment. Dit betekent dat de coffeeshops in Drachten niet deelnemen. Vorig jaar werden tien gemeenten aangewezen voor de verkoop van staatswiet. Een wietteler kan zich volgens de gemeente echter wel vestigen in Drachten.

Wiettelers kunnen zich momenteel melden bij het Ministerie. De minister vraagt vervolgens de burgemeester om advies over de eventuele gevolgen van een teeltlocatie m.b.t. openbare orde en veiligheid. Aan de hand van het advies wordt vervolgens een aanvraag gekeurd. Uiteindelijk zullen 8 tot 10 telers worden aangewezen. Als er meer dan tien potentiële telers zijn dan wordt er geloot wie de staatswiet mag gaan telen.

Het experiment met staatswiet zal in 2021 van start gaan en duurt vier jaar.