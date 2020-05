Stiekeme camera in doucheruimte: 50 uur werkstraf

Publicatie: do 28 mei 2020 12.15 uur

LEEUWARDEN - Het stiekem plaatsen van een videocamera in de doucheruimte van de woning waar hij en zijn toenmalige vriendin woonden, leverde een inwoner van Bakkeveen (34) donderdag een werkstraf op van 50 uur. Een vriendin van de partner van de Bakkeveenster ontdekte de camera, toen ze na het douchen een handdoek wilde pakken. Het apparaat was omwikkeld met witte tape en verstopt tussen de – witte – handdoeken.

Impuls geven aan de relatie

Rechter Remco-Jan Maring kwam tot de conclusie dat het was gebleven bij een poging, er is niet gebleken dat er opnamen zijn gemaakt. De Bakkeveenster zei dat hij met de camera een impuls wilde geven aan zijn relatie, die op seksueel gebied niet goed was te noemen. Hij wilde zijn toenmalige vriendin filmen tijdens het douchen, om, zoals hij het zelf uitdrukte, ‘een stukje opgewondenheid terug te krijgen’.

Volgorde van douchen

Op de avond dat de camera werd ontdekt, hadden hij, zijn vriendin en de vrouwelijke kennis in de jacuzzi gezeten. Het was zijn vriendin opgevallen dat de verdachte, toen de andere vrouw zei dat ze wilde gaan douchen, de volgorde van douchen aangaf: eerst hij, dan de gast en dan zijn vriendin. Een merkwaardige gang van zaken vond de rechter: het was veel logischer geweest dat hij de andere vrouw eerst liet douchen en dat hij daarna zelf ging, als hij zijn vriendin wilde filmen.

Slachtoffer verdrietig en boos

Officier van justitie Rigje van der Heide vond dat hij ook een ander moment had kunnen uitkiezen: ‘U doet het juist wanneer er bezoek is’. Het slachtoffer schrok zich een hoedje toen ze de camera ontdekte. Ze was vooral verdrietig en boos en bang dat er beelden waren gemaakt. De verdachte benadrukte dat dat niet was gebeurd. De affaire heeft nogal wat gevolgen voor hem gehad. De relatie is inmiddels beëindigd en vrienden hebben hem de rug toegekeerd.

Niet per ongeluk

Het is een tijd niet goed met hem gegaan, maar hij heeft nu zelf hulp gezocht, hij heeft gesprekken bij de GGZ. Zijn uitleg dat het allemaal per ongeluk was gegaan, noemde de officier ‘onaannemelijk’. Zij eiste een ‘kale’ werkstraf – 50 uur –, zonder voorwaardelijk deel, omdat ze er vanuit ging dat het niet weer zou gebeuren. Ook de rechter geloofde niet dat het om een vergissing ging. ‘Ik geloof niet, dat u niet de opzet had om haar te filmen’. Maring nam de eis over.