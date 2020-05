Nieuwe wethouders Smallingerland moeten Fries verstaan

Publicatie: do 28 mei 2020 12.05 uur

DRACHTEN - De vier nieuwe wethouders van Smallingerland moeten de Friese taal kunnen verstaan. Ze hoeven de tweede rijkstaal van Nederland niet per sé te spreken. De meerderheid van de gemeenteraad vindt dat, maar tijdens een stemming over een voorstel van de FNP staakten de stemmen. De PvdA had tegengestemd, maar wilde achteraf ook in het idee van de Frysk Nasjonale Party meegaan. Maar dat kon niet meer.

Het voorstel van de FNP kan pas volgende week weer in stemming worden gebracht. En daarmee ook het functieprofiel voor de nieuwe wethouders. En dat terwijl haast was geboden met de solliciatieprocedure en dus ook de vaststeling van de profielschets. Een deel van de gemeenteraadsleden vond de profielschets te snel was gepubliceerd. "Als raad worden we monddood gemaakt en op afstand gezet", vond ELP’er Ynze de Vries. In wat minder harde bewoordingen waren meerdere raadsleden het wel met hem eens.

Sollicitanten op de nieuwe functies in het zakencollege van Smallingerland moeten nog even geduld doen. Om alvast gas te geven in de speurtocht, hadden burgemeester en wethouders de aankondiging van de vacatures alvast op een vacaturebank geplaatst. In tweede instanties is in de advertentie een voorbehoud gemaakt, omdat de gemeenteraad het functieprofiel formeel nog moest vaststellen. Dat zou dinsdagavond gebeuren. Toen de stemmen voor het FNP-voorstel staakten, kon ook niet over het voorstel voor de profielschets worden gestemd.

De raadsleden zochten nog naar oplossingen voor het probleem, omdat ze liefst zo gauw mogelijk de wethouders willen benoemen. De PvdA-fractie wilde achteraf wel voor het FNP-voorstel stemmen. Om een meerderheid te krijgen wilde D66-raadslid de afwezige ELP-collega Douwe van Drogen alsnog mee laten stemmen. Griffier Gert-Jan Fokkema kon alleen maar nee schudden. De Gemeentewet is in dat opzicht duidelijk en laat dergelijke capriolen niet toe.