Veiligheidsregio moet raadsleden beter informeren

Publicatie: do 28 mei 2020 11.00 uur

DRACHTEN - De raadsleden van Smallingerland moeten hun kiezers kunnen uitleggen waarom elke inwoner jaarlijks geld voor de Veiligheidsregio Fryslân op tafel moet leggen. Weliswaar wordt op ambtelijk niveau uitgebreid over de financiën gesproken, maar richting gemeenteraden kan meer en duidelijker worden gecommuniceerd dan nu het geval is. Met dat standpunt kwam burgemeester Jan Rijpstra naar aanleiding van opmerkingen van de CDA-raadsfractie. Hij noemde de vraag om meer informatie 'volstrekt terecht' en zal het algemeen bestuur van de veiligheidsregio ook als zodanig informeren.

Volgens Rijpstra valt er bij de veiligheidsregio, die onder andere de brandweer en GGD onder zich heeft, nog wel een slag te slaan als het om informatievoorziening gaat. De burgemeester wees CDA-woordvoerder Hans Doddema er op dat Smallingerland in zijn kritiek op de beleidsvoering alleen staat. "Ik ben het niet in alles met u eens", zo hield hij de christendemocraat voor. Op zijn beurt brengt Rijpstra de standpunten vanuit de gemeenteraad wel over aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân.

"Ook andere gemeenten staan stevig kritisch in deze discussie", pareerde Doddema. Hij erkende dat de veiligheidsregio wel stappen in de goede richting zet. Hij vindt dat de gemeenten als geldschieters daar ook gezamenlijk voor moeten zorgen. "Het is vreemd als je geld vraagt, maar nog geen plannen daarvoor hebt", zo vatte hij zijn kritiek samen. Burgemeester Rijpstra constateerde dat de veiligheidsregio in dat opzicht stappen vooruit maakt. "De begroting voor het nieuwe jaar kan beter, maar het is wel beter dan jaren geleden."