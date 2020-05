Uitbreiding skatepark Drachten nu op twee ton

Publicatie: do 28 mei 2020 10.30 uur

DRACHTEN - Uitbreiding en renovatie van Skatepark Drachten vergt op dit moment een investering van 200.000 euro. De gemeente Smallingerland rekende aanvankelijk op een bedrag van 150.000 euro. De bestaande baan is slecht. De mini-ramp is inmiddels al weggehaald. De skatebaan in het Slingepark wordt met 600 m2 uitgebreid en gerenoveerd.

Wethouder Piet de Ruiter had toegezegd om binnen twee weken met een uitgebreide brief te komen, maar die was nog niet bij de raadsleden gearriveerd. Op zijn beurt had De Ruiter ‘m al wel geschreven. "Ik zal uitzoeken waar ie gebleven is en dan komt ie naar u toe."

ELP-raadslid Gatso Lamsma herinnerde de wethouder aan zijn toezegging. Op zijn beurt vertelde wethouder De Ruiter dat de lijntjes met de gebruiker zo kort zijn, dat de raadsvragen al beantwoord waren voordat ze waren gesteld.