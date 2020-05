S'land: burgers rap meenemen in energietransitie

Publicatie: do 28 mei 2020 10.15 uur

DRACHTEN - Smallingerland moet zo snel mogelijk de burgers meenemen in de overstap van gas naar duurzame energievormen. De deelname van burgers in die discussie is van belang voor het welslagen van de overgang naar bijvoorbeeld zonnepanelen of aardwarmte. De gemeente heeft zichzelf een regierol aangemeten. Burgerparticipatie moet in een zo vroeg mogelijk stadium zo worden gerealiseerd.

Met dat advies kwam Sybrand Frietema van de stichting Mienskipsenergie, die voor de energietransitie in de provincie Friesland opkomt. Hij sprak dinsdagavond in de gemeenteraad bij de behandeling van de Friese Regionale Energiestrategie (RES Fryslân), die straks onderdeel uitmaakt van een landelijke versie van in totaal 29 regio’s. Gemeenten, provincies, waterschappen werken samen met netbeheerders, bedrijven en andere organisaties om de productie van duurzame elektriciteit op land te realiseren. Samen zullen ze op een landelijke productie van minimaal 35 TWh (TeraWattuur) in 2030 moeten uitkomen. Frietema constateerde dat potentie in Friesland hoog is. Smallingerland doet ook mee en wil in 2050 evenveel energie opwekken als verbruiken.

Smallingerland heeft al verschillenden stappen op het gebied van de energietranistitie gezet. Grote, maar ook kleine: op de eigen websites staat bijvoorbeeld een enquêteformulier. Ook zijn energiecoaches aangesteld, die contact met vijftig huishoudens hebben. Toch pleit Frietema voor een vergroting van de betrokkenheid van burgers bij het maken van de Regionale Energiestrategie. Hij pleit bovendien voor een goede begeleiding door de gemeente. "Hoe eerder het gebeurt, hoe beter het is. Burgers moeten zelf invulling aan de plannen geven. Dat loopt het des te soepeler. De eerste stap zet de toon."