Van der Valk praat opnieuw met bewoners over plan

Publicatie: do 28 mei 2020 10.09 uur

DRACHTEN - Van der Valk Hotel in Drachten gaat opnieuw met omwonenden praten over de uitbreidingsplannen. Reden is dat de buurt zich onvoldoende in de plannen voelt gehoord. Weliswaar zijn er voorlichtingsbijeenkomsten en gesprekken met adviseurs van de hotelketen geweest, maar omwonenden willen nu om tafel met degene die over de plannen beslist. Ze hopen dat hun wensen dan meer worden vervuld dan nu het geval.

Met die boodschap kwam wethouder Marjan Sijperda naar aanleiding van vragen van Karin van der Velde – Ronda (CDA). Aanvankelijk zou de gemeenteraad nu al een besluit over het bestemmingsplan nemen, maar twee nieuwe zienswijzen van omwonenden waren zodanig van aard dat het raadsvoorstel werd ingetrokken. "We moeten een paar schoonheidsfoutjes wegwerken", liet wethouder Sijperda weten. Burgemeester en wethouders willen dat het uitbreidingsplan zo breed mogelijk en dus ook door de buurt wordt gedragen. "Hoe groter het draagvlak, des te soepeler verloopt het proces straks", aldus Sijperda.

Van der Valk heeft plannen voor een hoteltoren van 27 meter hoog, die voor het bestaande complex komt. Daarin is ruimte voor zeventig kamer, een restaurant en zalen.