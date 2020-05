Brandweer redt hoogzwangere koe

Publicatie: wo 27 mei 2020 19.53 uur

KOLLUMERPOMP - In een weiland achter een boerderij aan de Foijingaweg in Kollumerpomp is woensdag aan het begin van de avond een hoogzwangere (drachtig) koe in de sloot geraakt.

De boer heeft de brandweer met spoed om assistentie gevraagd. Ook werd de brandweer van Grootegast opgeroepen voor assistentie, maar deze bleek niet nodig te zijn.

Met een trekker en spanbanden lukt het de brandweer de koe uit de sloot te trekken. Vermoedelijk raakte de koe in de sloot tijdens het eten of drinken. Het kalfje is later op de avond geboren.

