Buitenpost baalt van extra treinstop in FeanwÃ¢lden

Buitenpost baalt van extra treinstop in Feanwâlden

Publicatie: wo 27 mei 2020 19.30 uur

BUITENPOST - Plaatselijk Belang Buitenpost is verbaasd over het collegebesluit om in ANNO-verband in te stemmen met een extra stop in Veenwouden en Zuidhorn van de beide sneltreinen Leeuwarden-Groningen.

Dat er überhaupt gekozen werd voor Feanwâlden als tweede stopplaats van de extra sneltreindienst die in december start, was voor Plaatselijk Belang enkele jaren geleden al een moeilijk te begrijpen beslissing. Toen het plan voor een tweede sneltrein door de provincie bekend werd gemaakt, is in overleg met de vier betrokken gemeenten, besloten tot een stop in Feanwâlden in plaats van Achtkarspelen.

"Dat kwam, werd door de toenmalige wethouder verteld, door de problemen die er waren met Kollumerland C.A. (de voorgenomen fusie was net door Achtkarspelen opgezegd). Het toenmalig besluit was dus niet op basis van reizigersgegevens, maar op oneigenlijke gronden." zo laat Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) weten.

Nu blijkt dat er qua dienstregeling nog een extra stop mogelijk is, is PBB van mening dat het bijzonder spijtig zou zijn als nu weer een verkeerd besluit wordt genomen door niet voor Buitenpost te kiezen. Er zijn volgens PBB genoeg redenen om de sneltrein twee keer in Buitenpost te laten halteren. Zo trekt Buitenpost meer reizigers en heeft het dorp een groter achterland dan Feanwâlden.

Plaatselijk Belang Buitenpost hoopt dat de extra stop in Buitenpost alsnog mogelijk zal worden. "Naar onze mening zal het College en de Raad van Achtkarspelen alles op alles moeten zetten om samen met de gemeente Noardeast-Fryslân de tweede stop van de sneltrein in Buitenpost te laten plaatsvinden."