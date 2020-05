4 weken cel voor rellen na Heerenveen-Feyenoord

Publicatie: wo 27 mei 2020 18.10 uur

LEEUWARDEN - Vier Heerenveen-supporters die op 6 mei 2018 betrokken waren bij voetbalrellen in het centrum van Heerenveen, zijn woensdag door politierechter Willem Sikkema veroordeeld tot werkstraffen en een celstraf. De verdachten, twee Heerenveners (beide 22 jaar oud), een 27-jarige man uit Joure en een 24-jarige inwoner van Hurdegaryp, hoorden bij een groep van supporters die na de wedstrijd Heerenveen – Feyenoord vanuit café De Skoffel naar het Gemeenteplein in Heerenveen waren gelopen, waar een groep Rotterdammers op een terrasje zat.

Terrasstoel op de schouder

Een paar ‘spotters’ van de politie zagen de Heerenveen-supporter aankomen en probeerden ze nog tegen te houden. Dat slaagde niet. De Heerenveen-groep daagde de Feyenoorders uit en er werd met dingen gegooid. Een terrasstoel kwam op de schouder van een van de politiemannen terecht. Ook vanaf het terras werd met spullen gesmeten. Een van de Heerenveners zou een Feyenoordsupporter op het hoofd hebben geslagen, zijn plaatsgenoot had met een bierblikje gegooid.

‘Een kudde malloten’

Officier van justitie Henk Mous noemde de groep relschoppers ‘een kudde malloten’. Mous wees erop dat er ‘argeloze burgers’ op het terras zaten, die niets met de voetbalwedstrijd van die middag te maken hadden (Heerenveen had met 2-3 verloren). ‘En dan komt er een hele groep aan die op niets anders uit is dan relschoppen. Hun hobby is rellen en daar heb ik schoon genoeg van’, aldus de officier.

Vier weken cel

Hij eiste voor alle vier verdachten celstraffen, variërend van acht tot tien weken. De rechter stuurde alleen de Jouster naar de gevangenis. Hij zou bewust tegen een agent zijn opgelopen, die hij uitmaakte voor ‘smerig ventje’. En hij was degene die met de stoel had gegooid, waardoor de agent was geraakt. De Jouster had volgens Sikkema niet alleen deelgenomen aan het openlijk (groeps-) geweld, hij was ook verantwoordelijk voor de mishandeling van de agent. De rechter legde vier weken cel op. De twee Heerenveners kregen werkstraffen van 150 uur.

Hurdegarypster vrijgesproken

De Hurdegarypster werd vrijgesproken, de rechter oordeelde dat niet bewezen kon worden dat hij ook had deelgenomen aan het geweld. De man had gezegd dat hij was weggelopen nadat hij door een agent was gemaand om te vertrekken. Nadat hij eerst op een afstandje alles had bekeken, was hij terug naar de Skoffel gegaan. De rechter zag in het dossier geen bewijs van het tegendeel. Volgens Mous hadden een paar agenten na dit voorval er genoeg van om regelmatig geconfronteerd te worden met voetbalgeweld. Ze hebben zich afgemeld om nog langer als spotters bij voetbalwedstrijden ingezet te worden.