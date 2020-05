Vliegveld Drachten mogelijk testcentrum drones

Publicatie: wo 27 mei 2020 17.00 uur

DRACHTEN - Op Vliegveld Drachten kan mogelijk een testcentrum voor drones worden gevestigd. Het bedrijf HyFly uit Drachten wil samen droneclub Groningen testfaciliteiten realiseren voor een drone op waterstof, die met een laadvermogen van 10 kilo een bereik van honderd kilometer heeft.

Tijdens een bijeenkomst met raadsleden ontvouwde Pieter Lantermans van HyFly zijn plannen. De ondernemer uit Oudeschoot is bezig met de bouw van een drone, die een brandstofcelsysteem voor waterstof heeft. Daarmee vliegt de drone op duurzame wijze.

"We testen nu op vliegveld Twente. Zelf woon ik in Friesland en het zou een enorme kans zijn als we de testfaciliteit hier zouden kunnen krijgen", aldys Lantermans, die twaalf jaar bij Fokker Technologies werkte en ruime ervaring in de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek heeft. Met zijn nieuwe bedrijf wil hij duurzaamheid in de luchtvaart verbeteren. De drone op waterstof kan worden ingezet voor inspecties over grote afstanden, die momenteel per helikopter worden uitgevoerd.