Man bestelt bij webshops op naam van anderen

Publicatie: wo 27 mei 2020 16.35 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van Drachten is woensdag veroordeeld voor identiteitsfraude: de man heeft op naam van anderen of bij anderen goederen en pakketjes laten bezorgen. De zaak kwam aan het rollen toen mensen aanmaningen van webshops kregen om spullen te betalen die ze niet hadden besteld. Via de track&trace van de bezorgdienst kwam de politie bij de Drachtster uit.

Winkelier had signalement gegeven

De man zou meermaals spullen hebben besteld. Eenmaal was er iets op zijn eigen adres afgeleverd, maar er waren ook goederen naar vrienden van de man en afleverpunten zoals boekwinkels en een supermarkt gegaan. Een van de winkeliers had het nummer van de ID-kaart van de verdachte genoteerd. Een andere winkelier had een signalement gegeven van de man die bij hem in de winkel was geweest.

Een loer draaien

Ook verschillende vrienden hadden verklaard dat de verdachte had gevraagd om een pakketje bij hun te laten bezorgen. De verdachte zelf zei van niets te weten. Hij vermoedde dat de mensen die belastend over hem hadden verklaard hem een loer wilden draaien. ‘Waarom willen jullie hun wel geloven?’, riep hij geëmotioneerd.

Getuigen kwamen bij verdachte over de vloer

De man kende de getuigen uit een eerdere periode in zijn leven – de zaak speelde tussen eind 2017 en maart 2018 – toen hij nog drugs gebruikte. Volgens hem kwamen de getuigen in die tijd geregeld bij hem over de vloer om drugs te gebruiken te dealen. Officier van justitie Margreeth Meijer beschouwde de verdachte als ‘de rode draad in het dossier’.

‘Verdachte heeft de bestellingen geplaatst’

Hij had zijn onschuld niet aan kunnen tonen, vond de officier. ‘Er wordt een heleboel gezegd, maar er wordt niets onderbouwd. Ik ga er vanuit dat de verdachte alle bestellingen heeft geplaatst’. Meijer eiste een werkstraf van 80 uur. Rechter Bert Dölle nam de eis deels over. Dölle deed de geëiste werkstraf door de helft: de Drachtster moet 40 uur werken, de andere 40 uur legde de rechter voorwaardelijk op. Hij hield er, meer dan de officier, rekening mee dat de zaak lang op plank heeft gelegen.