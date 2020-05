'Vliegclub snijdt partijen strot af in overleg vliegveld'

Publicatie: wo 27 mei 2020 15.20 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland moet het initiatief nemen om met alle betrokken partijen te praten over de toekomst van Vliegveld Drachten. "Als ik de discussie en alle standpunten beluister, dan is dat ook de enige oplossing. Het verbaast ons ook dat een groot aantal ondernemers en organisaties bijeenkomt en praat over samenwerking, terwijl Vliegclub Drachten alle partijen de strot afsnijdt en zegt dat ze niet mee kunnen doen."

Voorzitter Douwe de Boer van Stichting Vliegveld Drachten (SVD), die het enige vliegveld met harde baan in het Noorden beheert, luchtte dinsdagavond zijn hart tijdens een inspraakbijeenkomst met gemeenteraadsleden en veel van de betrokken partijen. Gedurende de dertig jaar van zijn bestuurslidmaatschap heeft de gemeente veel pogingen ondernomen om het vliegveld van de hand te doen.

"Het is een moeizame opgave geweest om partijen bijeen te brengen. Geen ondernemer wilde destijds in een vliegveld stappen waar het zwaard van Damocles boven hangt. De gemeenteraad kwam in die tijd met allerlei vragen over overnames. Het is toen niet gelukt", aldus SVD-bestuurder De Boer.

Nadat Smallingerland het vliegveld voor 1 gulden van grondlegger Frits Philips van het gelijknamige gloeilampen- en scheerapparatenconcern kocht, kwamen tal van plannenmakers voorbij. Eentje wilde een hotel annex congrescentrum op het vliegveld realiseren, er waren contacten met Amerikaanse partijen en nu is er een plan voor een restaurant, aldus De Boer.

Voordeel van samenwerking van de ondernemingen en Vliegclub Drachten, die de baan allemaal als thuisbasis hebben, zijn er legio, verwacht Freerk Bouwer van de Stichting Exploitatie Vliegveld Drachten (SEVD). De werkgelegenheid op het vliegveld kan volgens hem tot zo’n veertig arbeidsplaatsen groeien. Ook hij wil dat de gemeente doortasten optreedt. "Iedereen wil samenwerken, maar de vliegclub niet, De politiek moet in deze kwestie een keus maken. Gemeenteraad, ga alsjeblieft met alle partijen om tafel."

"We zouden er aan hechten als alle partijen er uit komen en gaan samenwerken", vond Matthijs de Haan van de AOPA, die organisatie die vliegers en eigenaars van vliegtuigen representeert. Hij benadrukte dat Drachten "het laatste veld in Noord-Nederland" is, naast de militaire basis in Leeuwarden. De burgerluchtvaartactiviteiten in de Friese hoofdstad "kalven af en worden nooit meer".